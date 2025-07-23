Bingöl’de Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimi önlemek amacıyla 22-23 Temmuz 2025’te Merkez ve Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 farklı noktada 17 bin 895 kök kenevir bitkisi, 11 kök skunk bitkisi ve 5,84 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adli işlem başlatıldı. Jandarma, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İHA