Bingöl’de Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl Merkez ve Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 895 kök kenevir, 11 kök skunk ve 5,84 gram kubar esrar ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl’de Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimi önlemek amacıyla 22-23 Temmuz 2025’te Merkez ve Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 farklı noktada 17 bin 895 kök kenevir bitkisi, 11 kök skunk bitkisi ve 5,84 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla adli işlem başlatıldı. Jandarma, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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