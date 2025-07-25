Kayseri'de Çatı Çökmesi Faciası: 69 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı

Kayseri Hacılar’da evinin çatısı çöken 69 yaşındaki A.B., beton yığınları altında ağır yaralı kurtarıldı; hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Çatı Çökmesi Faciası: 69 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı
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Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi İklim Sokak’ta, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü korkunç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evinin salonunda oturan 69 yaşındaki A.B.’nin üzerine aniden çatı çöktü. Yaşlı adam, beton yığınlarının altında kaldı. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu A.B.’yi yığınların arasından ağır yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaşlı adamı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer, çökmenin nedenlerini ve sorumluluğunu belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. Çevre sakinleri, yaşlı adamın durumuna üzüntülerini dile getirirken, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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