Kayseri Bünyan’da Trafik Kazası: Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

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Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Safiye A. adlı kadın ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Safiye A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, hayatını kaybeden Safiye A.’nın cenaze namazına katılarak ailesine başsağlığı diledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA