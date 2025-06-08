Kayıp Olarak Aranıyordu Kanalda Ölü Bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıp olarak aranan 74 yaşındaki kişi sulama kanalında bulundu.
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Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden bir kişi, sulama kanalında erkek cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedi sudan çıkardı.
İncelemede cesedin, 5 Haziran'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 74 yaşındaki Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu tespit edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA