Kayıp Olarak Aranıyordu Kanalda Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıp olarak aranan 74 yaşındaki kişi sulama kanalında bulundu.

Kayıp Olarak Aranıyordu Kanalda Ölü Bulundu
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Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden bir kişi, sulama kanalında erkek cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

İncelemede cesedin, 5 Haziran'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 74 yaşındaki Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu tespit edildi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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