İzmir’de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti. 24 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

İzmir’de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Tutuklama
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Olay, gece saat 23.15 sıralarında Buca'da meydana geldi. İddiaya göre, Yücehan Eryıldız (24) ile S.B.A. (23), sokakta alacak nedeniyle bir araya geldi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.B.A., yanındaki tabancayla Eryıldız’a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eryıldız, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETTEN SONRA KAÇTI, SİLAHIYLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz ve İstihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmada, olayın faili olarak S.B.A. belirlendi. Torbalı ilçesindeki Dağkızılca Mahallesi'nde saklandığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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