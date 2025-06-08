Tekirdağ Sahilleri Bayramda Doldu Taştı

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Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Süleymanpaşa sahilinde yoğunluk gözlemlendi. Deniz kenarında serinleyenler, şezlonglarda güneşlenenler ve sahilde yürüyüş yapanlarla bölge adeta yazlık bir tatil beldesine dönüştü. Aileleriyle birlikte gelen bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda piknik yaparak bayramın tadını çıkardı.

Plajlardaki kalabalık, dronla havadan da görüntülendi. Görüntülerde sahil şeridinin neredeyse tamamında vatandaşların yoğun bir şekilde bulunduğu dikkat çekti.

Güvenlik önlemleri de ihmal edilmedi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, plaj çevresinde gerekli düzenlemeleri sağlayarak tatilcilerin huzur içinde vakit geçirmesi için görev başında bulundu.

Tatil için İstanbul’dan gelen ziyaretçilerden bazıları, “Bayram havası güzel, biraz serin ama yine de eğleniyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkililer, sahillerdeki yoğunluğun bayram tatili boyunca sürmesini bekliyor.

Kaynak: İHA