Bolu'da Ormanlık Alanda Korkutan Yangın

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Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddialara göre, bölgede bulunan bir elektrik direğinde yaşanan arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, çevredeki kuru otları tutuşturdu. Alevler, kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin saatler süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında geniş bir alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA