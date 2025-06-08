Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Operasyonu

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile otoyol jandarma ekipleri, Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde yaptıkları denetimde 65 plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri sırasında bir kişinin tedirgin tavırları dikkat çekti.

Ekipler, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otobüsün bagajında detaylı arama yaptı. Yapılan incelemelerde Irak uyruklu 52 yaşındaki Yousıf Dhannoon Younus Mıshko’ya ait olduğu belirlenen valizden 50 karton kaçak sigara çıktı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA