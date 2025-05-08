Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kastamonu’da bir iş yerinde yapılan aramada araç parçalarının içine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ve silah bulundu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, tespiti yapılan bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.
Aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kartuş ile iş yeri içinde bulunan araç parçaları içine gizlenmiş vaziyette 55,20 gram metamfetamin, 20,90 gram kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA
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