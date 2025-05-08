Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu’da bir iş yerinde yapılan aramada araç parçalarının içine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ve silah bulundu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, tespiti yapılan bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kartuş ile iş yeri içinde bulunan araç parçaları içine gizlenmiş vaziyette 55,20 gram metamfetamin, 20,90 gram kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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