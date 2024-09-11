Kastamonu’da Bir İş Yerinde Korkutan Yangın

Kastamonu’da bir iş yerinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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Kastamonu’da Bir İş Yerinde Korkutan Yangın

Kastamonu merkez ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde bir reklam ajansına ait iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: İHA

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