Hayvanlarına Yem Almak İstemişti: Otomobilin Çarpması Sonucu Canından Oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baba ve oğul, hayvanlarına aldıkları yemi yolun karşısındaki araçlarına taşımaya çalışırken otomobil baba İmdat Gündoğ'a çarptı. Gündağ olay yerinde hayatını kaybederken çarpan sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Hayvanlarına Yem Almak İstemişti: Otomobilin Çarpması Sonucu Canından Oldu

Manisa'nın Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına yem alan İmdat Gündoğ (60) ve oğlu Mehmet Gündoğ yemleri el arabasıyla karşı şeritte bulunan otomobillerine taşırken Denizli yönüne giden B.A. (20) yönetimindeki otomobil, İmdat Gündoğ'a çarptı.

Hayvanlarına Yem Almak İstemişti: Otomobilin Çarpması Sonucu Canından Oldu - Resim : 1

2 çocuk babası İmdat Gündoğ olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü B.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayvanlarına Yem Almak İstemişti: Otomobilin Çarpması Sonucu Canından Oldu - Resim : 2
İmdat Gündoğ'un Alaşehir'e bağlı Serinyayla Mahallesi'nde ikamet ettiği ve hayvanlarına yem almak için Delemenler Mahallesi'ne geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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