Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Konya'da akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşcı yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aldemir (75) idaresindeki 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Aldemir ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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