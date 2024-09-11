Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Konya'da akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşcı yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aldemir (75) idaresindeki 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Aldemir ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA