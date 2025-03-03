Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kars'ta öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı, şehri kısa sürede beyaza büründürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü bir kez daha hatırlattı.

Şehir merkezine yağan yoğun kar ise kısa sürede eridi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da düştü. Kentte hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA