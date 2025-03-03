Ergene'de Hafif Ticari Araçlar Birbirine Çarptı: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ergene'de Hafif Ticari Araçlar Birbirine Çarptı: 3 Yaralı

Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Marmaracık istikametinden Süleymanpaşa istikametine giden E.Y. idaresindeki 34 BMD 890 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen K.K. yönetimindeki 59 AHK 559 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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