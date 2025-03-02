Karla Kaplı Ağaç Tünelde Koşan Karaca Kameralarda

Karabük ile Bartın arasında, iki yanında sıralanan ağaçların oluşturduğu “ağaç tünel” yol, geçtiğimiz günlerde kar yağışıyla adeta bembeyaza dönüştü.

Yaklaşık 10 kilometrelik bu yol üzerinde seyahat eden bir sürücü, yol kenarında biriken karın üzerinde koşan bir karacayı fark etti.

Karacanın bu anı, sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı; paylaşılan görüntü ise büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA