Karaman'da Feci Kaza: Otomobiller Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Karaman’da dün akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.E.S. yönetimindeki otomobil ile H.E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar polisin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA