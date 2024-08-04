Karaman'da Feci Kaza: Otomobiller Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 5 kişi yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Araçlar ise olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Karaman'da Feci Kaza: Otomobiller Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Karaman’da dün akşam saat 22.45 sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.E.S. yönetimindeki otomobil ile H.E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar polisin yaptığı incelemenin ardından olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman Trafik kazası
Son Güncelleme:
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Açık Denizde Sürüklendiler... Datça'da 48 Kaçak Göçmen Kurtarıldı Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Açık Denizde Sürüklendiler... Datça'da 48 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bebekler Ölümden Döndü Hastanenin Tavanı Çöktü, Bebekler Tahliye Edildi
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!