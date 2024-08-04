Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı

Elazığ’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı

Elazığ’da merkez İmam Efendi Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Otomobil Bankta Oturanların Arasına Daldı: Yaralılar Var Otomobil Bankta Oturanların Arasına Daldı: Yaralılar Var
Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Açık Denizde Sürüklendiler... Datça'da 48 Kaçak Göçmen Kurtarıldı Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Açık Denizde Sürüklendiler... Datça'da 48 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bebekler Ölümden Döndü Hastanenin Tavanı Çöktü, Bebekler Tahliye Edildi
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!