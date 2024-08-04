Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı

Elazığ’da merkez İmam Efendi Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA