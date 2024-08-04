Panelvan ile Otomobil Birbirine Girdi! İnceleme Başlatıldı
Elazığ’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.
Elazığ’da merkez İmam Efendi Bulvarı’nda trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvan çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İHA