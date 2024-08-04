Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Açık Denizde Sürüklendiler... Datça'da 48 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Datça'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler açık denizde sürüklendi. Yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'a Geçmeye Çalışırken Açık Denizde Sürüklendiler... Datça'da 48 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki lastik bot motor arızası yaptı. Açık denizde sürüklenin lastik bot içindeki düzensiz göçmenler tarafından yardım çağrısı yapıldı.

ARALARINDA 13 ÇOCUK VAR

Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Açık denizde sürüklenen iki lastik bot içindeki 48 düzensiz göçmen ve beraberindeki 13 çocuk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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