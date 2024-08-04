Otomobil Bankta Oturanların Arasına Daldı: Yaralılar Var

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi'nde T.K.'nın (34) kullandığı Audi marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bankta oturan A.K. (72) ile M.K.'ye (68) çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, bankta oturan A.K. ve M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA