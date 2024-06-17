Karaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Karaman'da bir kişi evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü bulundu.

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Karaman'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Karaman'da Kazımkarabekir Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan müstakil evde öğle saatlerinde, bahçe duvarı yanında Hikmet Kuş'un (67) hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cansız bedeni duvarın dibinde bulunan Kuş'un yapılan ilk incelemede gece yarısı düşerek kafasını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Hikmet Kuş'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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