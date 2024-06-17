Elektrik kablosu bomba gibi patladı: Kameraya anbean yansıdı

Şanlıurfa'da elektrik direğinden kopan elektrik kablosu bomba gibi patladı. Peş peşe patlamaların olduğu elektrik hattı mahalleyi ayağa kaldırdı. Patlama anı kameraya anbean yansıdı.

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan elektrik kablosu yanmaya başladı. Yanmayla birlikte peş peşe patlamaların olduğu elektrik hattı, mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden elektrik şirketi personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu patlama durduruldu. Bir süre kesintiye uğrayan enerji, arızanın onarılmasının ardından yeniden verilmeye başlandı.

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Kaynak: İHA

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Şanlıurfa Elektrik Patlama
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