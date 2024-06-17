Şanlıurfa'da serinlemek isteyen genç akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'da serinlemek için tarım sulamasında kullanılan kanala giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da serinlemek isteyen genç akıntıya kapıldı

Şanlıurfa’da Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki Sedat Dağ, serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Kısa sürede gözden kaybolan Sedat Dağ'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Sedat Dağ'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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