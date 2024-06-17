Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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