Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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