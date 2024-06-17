Gaziantep'te yeğen dehşeti! Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu Abdulmecid Alalwı tartıştığı yeğeni tarafından pompalı tüfek ile 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te yeğen dehşeti! Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Basra Mahallesi'nde yabancı uyruklu 2 çocuk babası Abdulmecid Alalwı (37) ile aynı binada oturduğu yeğeni Hüseyin D. (23) ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D. dayısı Abdulmecıd'i pompalı tüfekle 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde kanlar içinde yerde yatan Alalwı, ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alallwı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Alalwı yapılan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Hüseyin D. yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep Cinayet
Son Güncelleme:
Hasat sonrası 1 kilosu 1500 TL ediyor! Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ektiler Hasat sonrası 1 kilosu 1500 TL ediyor! Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ektiler
Elektrik kablosu bomba gibi patladı: Kameraya anbean yansıdı Elektrik kablosu bomba gibi patladı: Kameraya anbean yansıdı
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Bir anlık dalgınlık! 20 bin lirayı çöpe attı Bir anlık dalgınlık! 20 bin lirayı çöpe attı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
Fatih Terim imzayı attı: İşte yeni takımı Fatih Terim imzayı attı
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu