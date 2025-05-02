Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Karabük’te uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı; metamfetamin, esrar ve kokain ele geçirildi.

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu ticaretine darbe vurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 19,35 gram metamfetamin, 7,92 gram esrar, 17,67 gram kokain olduğu değerlendirilen madde ve esrar öğütücüsü ele geçirildi.

Ş.G, O.H., T.B., R.Y., A.C.Ç., A.N., K.Y., Ö.F.T. ve H.İ.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.N. ve K.Y. mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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