Karabük'te Ramazan Bayramı Denetimleri Artırıldı

Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini artırdı.

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Karabük'te Ramazan Bayramı Denetimleri Artırıldı

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte kent genelindeki market, bakkal ve şarküterilerde fiyat etiketi, ürün içerikleri ve son kullanma tarihleriyle ilgili kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, raf ve kasa fiyat uyumuna dikkat edilirken, fahiş fiyat uygulamaları ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi.

Bolu’da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri ArtırıldıBolu’da Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri ArtırıldıGüncel

Kaynak: İHA

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