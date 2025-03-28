Erzurum'da Korkutan Kaza: Yaralılar Var

Erzurum'da hafif ticari araç bir otomobile arkadan çarptı. Korkutan kazada 7 kişi yaralandı. Yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Erzurum'da Korkutan Kaza: Yaralılar Var

Erzurum'un Oltu ilçesinde Y.K'nin kullandığı 25 TT 636 plakalı hafif ticari araç, Oltu-Şenkaya kara yolu Gökçe Dere yol ayrımında, İ.S. idaresindeki 25 ADM 378 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.K, M.K, A.K, Y.K. ve F.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Erzurum Trafik kazası
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