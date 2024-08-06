Kadıköy'de Panik Dolu Anlar... Güneşten Çürüyen Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

Kadıköy'de aşırı sıcaklar nedeniyle gövdesi çürüyen bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Çevredekiler panik dolu anlar yaşarken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de Panik Dolu Anlar... Güneşten Çürüyen Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

İstanbul'un Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Hoşgörü Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında; aşırı sıcaklık nedeniyle gövdesi ve dalları çürüyen bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. O esnada sürücünün de araçta olduğu öğrenildi.

ESNAF KURTARDI

Ağacın otomobilin üzerine devrildiğini gören çevredeki esnaf aracın içinde bulunan vatandaşı kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üzerine devrilen ağacı elektrikli testereyle keserek kaldırdı. Olayda kimse zarar görmezken, ağacın devrildiği araçta maddi hasar oluştu.

Olayı gören mahalle esnaflarından Mert Demir, "Dükkanda oturuyordum. Ağacın dalları direkt aracın üzerine indi, arkadaşı kurtardık. Sürücü içindeydi biz kurtardık ve itfaiyeye haber verdik. Maddi hasar var. Yaralanan yok" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadıköy
Son Güncelleme:
Narkotik Köpeğinin İlk Görevi Başarılı Geçti: Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu Narkotik Köpeğinin İlk Görevi Başarılı Geçti: Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu
En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar
Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza
Şanlıurfa'da Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi O Şehirde Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı