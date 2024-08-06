Narkotik Köpeğinin İlk Görevi Başarılı Geçti: Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu

Ankara'dan Bitlis'e gönderilen 2 yaşındaki narkotik köpeği, ilk görevini başarıyla tamamladı. Yolcu otobüsünde 2 kilo 78 gram metamfetamin ele geçilirken, bir kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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Narkotik Köpeğinin İlk Görevi Başarılı Geçti: Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Bitlis'in Tatvan ilçesi girişinde durdurarak arama yaptı.

Ekiplerin aramasına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda eğitim görüp, 1 hafta önce Bitlis Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 2 yaşındaki Alman Kurdu 'Gill' adlı köpek de katıldı.

YOLCU VALİZİNE SAKLAMIŞ

'Gill'in yolcu valizine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 2 kilo 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan valizin sahibi D.N.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bitlis Uyuşturucu Narkotik
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