Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nda Arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Aksayan seferler nedeniyle metro istasyonu ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nda Arıza

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında öğle saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Seferlerin durdurulduğu Küçükyalı İstasyonu'nda da metro kullanamayan vatandaşlar, istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimizde aksama meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesiyle seferlerimiz normale dönmüştür” denildi.

Kaynak: İHA

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