TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilden aniden alevler yükseldi. Yangın itfaiye tarafından hızla söndürülürken, araçta büyük oranda hasar oluştu.

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İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, saat 00.30 sıralarında seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, ön kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

TEM Otoyolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü - Resim : 1

Alevlerin hızla sardığı otomobil, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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