Milyonluk Yarış Atlarını Taşıyan TIR, Kaza Yaptı

Kaza, Havsa ilçesinin Osmanlı köyü yakınlarındaki E-5 karayolunda yaşandı. İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan yarış atlarıyla yüklü tır, Osmanlı köyü otoban gişeleri civarında, Kırklareli yönünden gelen bir çekiciyle çarpıştı.

Yolun kaygan olması nedeniyle gerçekleşen kazada, çekici sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki yarış atları çarpışmanın etkisiyle stres yaşadı. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köy sakinleri, atların güvenli bir şekilde tırdan çıkarılmasına yardımcı oldu ve onları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA