Domuz Avı Faciayla Bitti!

Kastamonu'da domuz avına çıkan iki arkadaştan birinin diğerini yanlışlıkla vurduğu iddia edildi. Av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Domuz Avı Faciayla Bitti!

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Y.A., domuz avına çıktığı arkadaşı Erdoğan Gür'ü av tüfeğiyle iddiaya göre kazara vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Erdoğan Gür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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