Kurtlar Köye İndi, İnek ve Köpek Öldürdü

Edinilen bilgilere göre, kurtlar köydeki bir ahıra girerek ineği öldürdü, ayrıca bir köpeğe de saldırdı.

Sabah olayı fark eden köy sakinleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde kurt sürüsünün köyde dolaştığını ve bir köpeği kovaladığını tespit etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde kurtların köydeki hareketliliği açıkça görülüyor.

Kaynak: İHA