Kaçak Göçmen Çalıştıran Şahıslar Gözaltına Alındı

Bursa’da kaçak göçmenlere kalacak yer bularak bir iş yerinde çalıştırdığı anlaşılan 2 kişi yakalandı.

Kaçak Göçmen Çalıştıran Şahıslar Gözaltına Alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek çalıştırıldıkları belirlendi.

27 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda toplam 19 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 14 şahsın kimliğinin ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 4 şahsın vize ihlalinden yasal kalış hakkının olmadığı, 1 şahsın Bursa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu ve çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek işyerinde çalıştırdığı tespit edilen E.A. ve W.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 9 Kişi Tutuklandı Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 9 Kişi Tutuklandı
Gölbaşı'nda Ramazan Bayramı Denetimleri Artırıldı Gölbaşı'nda Ramazan Bayramı Denetimleri Artırıldı
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı