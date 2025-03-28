Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 9 Kişi Tutuklandı

Adana Ceyhan'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı.

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Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 9 Kişi Tutuklandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Merkez Mahallesi sınırlarında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen 10 adrese yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 17 bin 355 adet çeşitli uyuşturucu haplar ile 162 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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