Antalya'da Baba-Oğul Kavgası... Kanlı Bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde esnaflık yapan Şefik U. ile oğlu Yusuf S. U. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Şefik U. iş yerinde bulduğu makas ile oğlunu kasığından yaraladı. Bu sırada baba da başından aldığı darbe ile yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında iş yerinde bulunan Şefik U. nun eşi ise gazetecilere kavgada oğlunun makasla yaralandığını söyledi.

Kaynak: İHA