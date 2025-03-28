Gölbaşı'nda Ramazan Bayramı Denetimleri Artırıldı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki işletmelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde hijyen koşullarından satılan ürünlerin son kullanma tarihi tek tek incelendi.

Gölbaşı'nda Ramazan Bayramı Denetimleri Artırıldı

Ankara Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı. Ekipler özellikle market ve kuruyemiş dükkanlarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, ilçedeki iş yerlerini denetlerken, üretim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edildi.

Bunun yanı sıra, depolama koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları ve personelin kişisel hijyen durumu gibi birçok önemli konu da gözden geçirildi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak. Yapılan kontrollerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

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Kaynak: İHA

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