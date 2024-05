İzmir'de taksiciye taşla saldıran sanık: 'Poşetin içinde gofret var sanıyordum'

İzmir'de taksici Selim Keleş'e kaldırım taşıyla saldıran A.T. isimli sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık A.T., suçlamaları reddederek "Poşette gofret ve çikolata olduğunu sanıyordum, içinde taş olduğundan haberim yoktu" dedi. Taksici Selim Keleş ise saldırının planlı olduğunu ve kendisini öldürmeye çalıştığını savundu. Sanık A.T.'nin tutukluluğu devam ederken, davanın ikinci duruşması 4 Temmuz 2024 tarihine ertelendi.

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık A.T., "Ailevi sorunlarım vardı. Bildiğim bir yere gidip içki içtim. Bir süre sonra evime dönmek için yola çıktım. Taksiyi görüp bindim. Ben her akşam çocuğuma çikolata, gofret alıyordum ve her zaman yanımda bunları taşımak için poşet bulunuyordu. Alkolün etkisiyle midemi kötü hissettim ve araçtan inmek istedim. Taksi şoförüne durmasını söyledim. Durmasını istediğim yer evime yakın yer değildi. Alkolün etkisiyle yavaş hareket ediyordum. O sırada taksi şoförü arkasına döndü bende küfür ettiğini sandım. Cebimden çocuğuma çikolata aldığım poşeti çıkarıp onunla vurdum. Poşetin ağır olduğunu bilmiyordum. Poşetin içerisinde gofret, çikolata olduğunu sanıyordum, içinde taş olduğundan haberim yoktu. Elimden düşen poşete uzandım. Ama alamadım. Taksiden de başka bir şey almadım. Bu sırada elimdeki kanı fark ettim. Korku ve panikle kaçtım. Aklıma babam ve amcamın senelerce taksicilik yaptığı geldi. Ben de tutuklanmadan 3 ay öncesine kadar taksicilik yapıyordum. Üzüldüm. Olay yerine geri koştum, taksi şoförü uzaklaşıyordu. Islık çaldım, durmadı. Bende olsam bu durumda durmazdım. Olayın şokunu atamadım. Eve varıp yaşadıklarımı eşime anlattım. Alkollü olduğum için inanmadı. Ertesi gün polisler bana ulaştı. Mahkemenizden, Selim amcadan eşi ve çocuğundan özür dilerim" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından kendisine söz verilen taksici Selim Keleş ise, "1992 yılından beridir taksiciyim. Her şey kameralarda gözüküyor. Gediz'e gideceğini söyledi ve ücretini sordu. Daha sonra Saat Kulesi’nin oraya gitmek istediğini söyleyince, 150 TL yazabileceğini söyledim. Taksinin arkasına oturdu. Sağa git, sola git gibi komutlar verdi. Sonra karanlık bir sokağa yönlendirdi. Bir tarafında yüksek bir duvar, bir tarafında yüksek bina vardı. Yolcu dur deyince biz bu durumlarda durup aracın iç lambasını yakarız. Lambayı yakmak istediğim sırada kafama darbe aldım. Eğer poşeti almasaydım ikinci darbede ya ölecektim ya da felç kalacaktım. Akabinde poşet taksinin iç tarafına düştü. Bu kez bana vurmaya başladı. Bende kendimi korumaya çalıştım. O sırada elini yan pantolon cebime attı. Bende cebimden bir şey almaması için elimle baskıladım. Baktı benden bir şey alamayacak, arka kapıdan kaçtı. Ardından inip birkaç adım attım. Sonra bu işin planlı olabileceği, birkaç kişinin daha olabileceği düşüncesiyle aracıma binip korkup uzaklaştım. Kan kaybından fenalaşıp durağımdan yardım istedim. Hastaneye kaldırıldım. Hiç kimse yanındaki poşete taş koymaz. Planlıydı. Kendimi korumasaydım beni öldürecekti. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Selim Keleş'in avukatı Sıtkı Hasan Söylemezoğlu, sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istedi. Olay görüntülerinin izletildiği sanık A.T. ise, "Ben ikinci kez vurmadım. Kemerle oynamadım. Pişmanım. Uygun görülürse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı istiyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Ali Ertan Akgül de, "Bizce eylemde yağma suçunun unsurları oluşmamıştır. Bizce eylem bu haliyle yaralama kapsamının değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Duruşmanın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, adliye önünde açıklamada bulundu. Anık yaptığı açıklamada, “Selim kardeşimizin meydana gelen hadiseden dolayı davası devam ediyor. Ona destek olmak için geldik. Bu davanın takipçisi olacağız. daha öncede Oğuz Erge ile ilgili böyle bir durum olmuştu. Kameranın faydaları burada ortaya çıkıyor. İnşallah bir daha hiçbir arkadaşımızın başına böyle bir olay gelmez” şeklinde konuştu.

Olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksi ile durakta bekleyen Salim Keleş'in aracına binen A.T., Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, müşteri cebindeki paraları vermesini belirterek, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine sonradan isminin A.T olduğu öğrenilen şüpheli, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırarak gasbetmek istedi. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan sürücü Keleş ise taksi ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın A.T olduğunu belirledi. Görüntülerde A.T.nin kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve taksici Keleş’in direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü. Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan A.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan A.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

