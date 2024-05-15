Muğla'da deniz dibi temizliği: Kirlilik vatandaşları şok etti

Bodrum Belediyesi'nin 10 yıldır düzenlediği deniz dibi temizliği çalışmaları kapsamında Yalıkavak'ta yapılan ikinci etapta dalgıçlar 2,5 ton çöp çıkardı.

ÇALIŞMALARA KATILIM YOĞUN OLDU

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği deniz dibi temizliği etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve öğrenciler de katıldı. 13 kişilik balık adam ekibi, 1,5 saatlik bir çalışmayla deniz dibinden araba lastiği, cam şişe, teneke kutu, plastik boru gibi birçok atık maddeyi topladı. Başkan Mandalinci ve öğrenciler ise koyun etrafında karasal çöplerin temizliğini gerçekleştirdi.

KİRLİLİK VATANDAŞLARI ŞOK ETTİ

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, on yıldır Bodrum Belediyesinin organizasyonuyla devam eden çalışmanın bu seneki ilk etabının Kumbahçe’de gerçekleştiğini söyleyerek, “Dalış ekibimiz yaklaşık olarak denizden 2.5 ton atık çıkarırken gönüllülerimiz de sahil ve yürüyüş yollarından yaklaşık 1.5-2 ton atık topladı” dedi.

Temizlik seferberliğine de değinen Başkan Mandalinci, etkinliğin 2. etabının 22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşeceğini belirtirken şöyle devam etti:

“Ben bütün Türkiye’ye buradan çağrı yapmak istiyorum. Sadece Bodrum’da değil ülkemizdeki bütün vatandaşlarımız o gün evlerinin, iş yerlerinin önünü ve sokaklarını temizleyebilir. Biz önce çevremizi, doğamızı, yaşadığımız kenti ve tabii ki ülkemizi temiz tutacağız. Yerel yönetimler olarak bizim üstümüze düşen asli sorumluluk budur. Hem temizlemek hem farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımızla iş birliği yaparak beraber mutlu yarınlar oluşturacağız”

Kaynak: AA