Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Adana'nın Yüreğir ilçesinde PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan bir sulama kanalına giren bir çocuğun akıntıya kapıldığı ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir çocuk, girdiği sulama kanalında kayboldu. Kayıp çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
PTT Evleri Mahallesi'ndeki kanala giren bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, suda kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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