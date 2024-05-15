Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan bir sulama kanalına giren bir çocuğun akıntıya kapıldığı ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Son Güncelleme:
> <

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir çocuk, girdiği sulama kanalında kayboldu. Kayıp çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

PTT Evleri Mahallesi'ndeki kanala giren bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, suda kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu
Fabrikada skandal olay: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu
Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor
Bu iş yerine ‘akraba’ giremez: “Ne gelirse akrabadan gelir” Bu iş yerine ‘akraba’ giremez: “Ne gelirse akrabadan gelir”
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
TÜİK verilerine yansıdı... Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri? Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri?
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü