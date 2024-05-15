Aksaray'da sınıf öğretmeni okul bahçesinde sopayla darbedildi

Aksaray'da Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Aziz Koçak (56), okul bahçesinde bir kişi tarafından sopayla darbedildi. Tartışma sonucu kavgaya dönüşen olayda Koçak'ın kolu kırıldı ve ameliyat olması gerektiği öğrenildi. Şüpheli M.E. olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

'DAHA 4 GÜN ÖNCE ÖĞRETMEN ARKADAŞIMIZ İÇİN EYLEM YAPTIK'

Öğretmen Koçak, derse girmeye kısa bir süre kala bir öğrencinin yanına gelerek, okulun bahçesinde bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini anlattı.

Derse geç kalmamak için hızlıca okul bahçesinde arabaları park ettikleri alana gittiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Arabanın arkasından bir anda bir kişi çıktı, göremedim. Eli de arkasındaydı ama öyle sopa veya herhangi bir şey olacağını beklemiyordum. 'Hayırdır' demeye kalmadan sopayla bana vurmaya çalıştı. İlk sopa darbesi koluma, ikincisi de ayağıma geldi. Sopayı tuttum ve sarıldım. Diğer öğretmen arkadaşlar yanımıza geldi ve bizi ayırdılar. Ben zaten şeker hastasıyım, olayın etkisiyle bir hoş oldum, hemen ambulans geldi ve hastaneye getirdiler. Bu insan bizim okuldan bir öğrencinin velisi değil. Daha önce konuştuğumuz ve merhabalaştığımız bir insan. Bir dedikodudan dolayı aramız bozulmuştu. Yani biz daha 4 gün önce öğretmen arkadaşımız için eylem yaptık. 'Öğretmenlerimize şiddete hayır' diye tüm alanlarda haykırdık. Daha üzerinden bir hafta geçmeden şiddeti kendi üzerimizde gördük. 31 yıllık öğretmenim hiç başıma böyle bir olay gelmedi."

Kaynak: AA