Fabrikada skandal olay: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada skandal bir olay meydana geldi. Fabrikada kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Fabrikada skandal olay: Kadın işçilerin soyunma odasında kamera bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada iddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.
İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Kocaeli’deki bir fabrikada grup seks yaparken yakalandılar: Soruşturma açıldıKocaeli’deki bir fabrikada grup seks yaparken yakalandılar: Soruşturma açıldıYurttan Haberler

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Özel Güvenlik İşçi Kadın
Son Güncelleme:
İstanbul'da ucuza ev kalmayınca yatırımcıların akın akın yöneldiği kelepir il... İstanbul'da ucuza ev kalmayınca yatırımcıların akın akın yöneldiği kelepir il...
Bu iş yerine ‘akraba’ giremez: “Ne gelirse akrabadan gelir” Bu iş yerine ‘akraba’ giremez: “Ne gelirse akrabadan gelir”
TÜİK verilerine yansıdı... Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri? Türkiye'de akraba evliliği oranları belli oldu: En fazla olduğu iller hangileri?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük Muhafaza ekipleri 646 milyonluk kaçakçılığa engel oldu Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrük Muhafaza ekipleri 646 milyonluk kaçakçılığa engel oldu
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı Mehmet Şimşek talimat verdi, 50 ilde inceleme başlatıldı
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
İzmir açıklarında art arda iki deprem! Naci Görür'den açıklama!
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü