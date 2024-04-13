İzmir'de iş adamı kamyonetinde ölü bulundu: 3 şüpheli tutuklandı

10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette yaralı halde bulunan Mehmet A. hayatını kaybetti.

Ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Mehmet A'nın ölümüyle ilgili olarak şüpheliler R.K. ve G.U. güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Olayla ilgili olarak Mehmet A'nın eşi A.A. da ifade verdi ve gözaltına alındı. A.A'nın ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U ile anlaştığını söylediği öğrenildi.

Zanlılardan R.K. ve G.U. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti ve A.A. tutuklandı.

Kaynak: AA