İzmir'de iş adamı kamyonetinde ölü bulundu: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ayakkabı toptancısı olduğu öğrenilen iş adamı Mehmet A.'nın kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de iş adamı kamyonetinde ölü bulundu: 3 şüpheli tutuklandı

10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde, park halindeki kamyonette yaralı halde bulunan Mehmet A. hayatını kaybetti.

Ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Mehmet A'nın ölümüyle ilgili olarak şüpheliler R.K. ve G.U. güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Olayla ilgili olarak Mehmet A'nın eşi A.A. da ifade verdi ve gözaltına alındı. A.A'nın ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U ile anlaştığını söylediği öğrenildi.

Zanlılardan R.K. ve G.U. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti ve A.A. tutuklandı.

Kaynak: AA

Samsun'da bir otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Samsun'da bir otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü
Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu
Ekonomik kriz nedeniyle tatile gidemeyen vatandaşlar isyan etti Ekonomik kriz nedeniyle tatile gidemeyen vatandaşlar isyan etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor! Meteoroloji'den kritik açıklama
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Gözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!