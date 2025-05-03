İzmir'de 'Acımasızlar' Çetesine Operasyon, 10 - Tutuklama

İzmir’de kamuoyunda 'Acımasızlar' olarak bilinen organize suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro, Suç Analiz Merkezi (SAM) ve İstihbarat ekipleri harekete geçti. Soruşturmada, örgüt üyelerinin mağdurları zorla alıkoyup darbettikleri, bu anları kayda alarak tehdit ve şantajla paralarını gasp ettikleri, ayrıca evlerine molotof kokteyli atıp silahlı saldırılarda bulundukları belirlendi.

29 Nisan tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin, E.B. ve İ.K.'nin, yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltındaki A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y. ve B.Ö. adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca, şüphelilerin kendilerini "uyuşturucuyla mücadele eden bir yapı" olarak tanıttıkları ancak geçmişte 'uyuşturucu kullanmak' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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İzmir Suç örgütü
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