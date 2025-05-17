İzmir'de 30 Yıldan Fazla Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 30 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan 31 yaşındaki Demircan Açıkgöz yakalandı.

İzmir'de 30 Yıldan Fazla Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narko Alan timleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında dün kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüpheli davranışları nedeniyle durdurulan Demircan Açıkgöz'ün, uzun süredir hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Açıkgöz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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