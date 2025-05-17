Vatandaşın Banka Bilgilerini Yasa Dışı Sitelere Vermişler!

Mersin merkezli 4 kentte, vatandaşların banka hesap bilgilerini yurt dışında illegal bahis organizasyonlarına verdiği ortaya çıkan 33 şahıs yakalandı, 9'u da tutuklandı.

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Vatandaşın Banka Bilgilerini Yasa Dışı Sitelere Vermişler!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet’ suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede bir şebekenin vatandaşları ikna edip, ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı, sonra da bu hesap bilgilerini toplayıp yurt dışında 100'den fazla illegal bahis organizasyonunu yürütenlere verdiği, hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı belirledi.

5 KİŞİ ARANIYOR

Kimliği tespit edilen şebeke üyesi 38 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, Ankara ve Malatya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yurt dışında olduğu belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma da sürüyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 28 şüphelinin 9'u tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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