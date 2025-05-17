Iğdır’da TIR'ın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Iğdır'da caddenin karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Hanımzer Parlak yaşamını yitirdi.

Iğdır’da TIR'ın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kaza, Evren Paşa Caddesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanımzer Parlak'a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AHG 991 plakalı TIR çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Parlak'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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