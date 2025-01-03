İstanbul'da Silahlı Saldırı! Husumetlisine Kurşun Yağdırdı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Sanayi Sitesinde, 14 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde K.H. adlı şahıs, daha önce tartışma yaşadığı H.Ç.'yi çalıştığı iş yerinin bekçi kulübesinde otururken gördü. K.H yanında bulunan silah ile H.Ç.'ye doğru peş peşe ateş etti. Silahlı saldırgan olayın ardından koşarak kaçtı. H.Ç.'ye kurşun isabet etmezken kulübenin camlarının kırılması ile H.Ç. yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanı ambulans ile hastaneye götürürken polis ekipleri de saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri saldırganı ikamet ettiği adresi belirleyerek yakaladı. K.H.'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

K.H.'nin bekçi kulübesine gelerek peş peşe ateş ettiği ve koşarak kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA