Boşanma Aşamasındaki Eşini 5 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtı

Kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Samsun'da bir erkek boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

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Boşanma Aşamasındaki Eşini 5 Yerinden Bıçaklayıp Kaçtı

Olay, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alıp, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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